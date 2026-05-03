Inter vicina allo scudetto tifosi in arrivo allo stadio San Siro
I tifosi dell'Inter stanno progressivamente raggiungendo lo stadio San Siro in vista della partita di questa sera contro il Parma. La presenza di supporter nerazzurri è visibile lungo le strade di accesso all'impianto, mentre le autorità stanno monitorando gli ingressi per garantire l'ordine. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra, che si trova molto vicina allo scudetto.
Continuano ad arrivare i tifosi nerazzurri allo stadio San Siro, dove in serata è in programma la partita tra Inter e Parma. Alla squadra di Chivu basta un punto per aggiudicarsi lo scudetto. Cresce l'attesa tra i supporters all'esterno dell'impianto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Inter napoli arrivo pullman a San Siro
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