Inter vicina allo scudetto tifosi in arrivo allo stadio San Siro

I tifosi dell'Inter stanno progressivamente raggiungendo lo stadio San Siro in vista della partita di questa sera contro il Parma. La presenza di supporter nerazzurri è visibile lungo le strade di accesso all'impianto, mentre le autorità stanno monitorando gli ingressi per garantire l'ordine. La partita rappresenta un momento chiave per la squadra, che si trova molto vicina allo scudetto.