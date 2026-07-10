Mondiali 2026 Francia-Marocco 2-0 | i Bleus in semifinale
La Francia ha battuto il Marocco 2-0 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, conquistando così la qualificazione alle semifinali. Mbappé e Dembélé hanno segnato i gol decisivi. La squadra africana non è riuscita a reagire durante la partita e non ha messo in difficoltà gli avversari. La partita si è conclusa con la vittoria dei francesi, che hanno controllato l’intera durata dell’incontro.
Ai Mondiali 2026, il primo match dei quarti di finale se lo aggiudica la Francia, che conquista un posto in semifinale battendo per 2-0 il Marocco. In rete il solito Mbappé e il compagno Dembélé, che stendono i nordafricani mai davvero in partita. Al prossimo turno, i Bleus sfideranno la vincente di Spagna-Belgio, in programma domani sera alle 22 italiane. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Equipe de France de Football (@equipedefrance) Il film della partita. Al Gillette Stadium di Boston, la Francia scende in campo convinta dei propri mezzi e forte dei pronostici. Un Marocco timido riesce a contenere con difficoltà lo strapotere francese sul campo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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