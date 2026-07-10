Mondiali 2026 Francia-Marocco 2-0 | i Bleus in semifinale

Notizia in breve

La Francia ha battuto il Marocco 2-0 nei quarti di finale dei Mondiali 2026, conquistando così la qualificazione alle semifinali. Mbappé e Dembélé hanno segnato i gol decisivi. La squadra africana non è riuscita a reagire durante la partita e non ha messo in difficoltà gli avversari. La partita si è conclusa con la vittoria dei francesi, che hanno controllato l’intera durata dell’incontro.