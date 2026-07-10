La Francia ha superato il Marocco 2-0 nei quarti di finale dei Mondiali disputati a Foxborough, Massachusetts. Dopo aver sbagliato un rigore, il giocatore francese ha segnato un gol che ha aperto le marcature. La seconda rete è arrivata successivamente, portando la squadra in semifinale. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, confermando la qualificazione della Francia alla fase successiva del torneo.

BOSTON – La Francia ha battuto il Marocco per 2-0 nella partita dei quarti di finale dei Mondiali di calcio che si è disputata a Foxborough, in Massachusetts, vicino Boston. A consegnare la vittoria ai Bleus un gol di Kylian Mbappé al 60', seguito dal raddoppio di Ousmane Dembélé al 66'. Sul risultato di 0-0 Mbappè si era fatto parare un rigore dal portiere del Marocco La Francia passa dunque in semifinale e il 14 luglio affronterà alle 21 chi vincerà la partita di domani fra Spagna e Belgio. Ecco il quadro completo delle partite con gli orari.GRUPPO A:1106 Messico-Sudafrica 2-01206 (Guadalajara): Corea del Sud-Repubblica Ceca ore 04 2-11806... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Francia in semifinale, battuto il Marocco (2-0). Mbappè segna dopo aver sbagliato un rigore

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Come il Senegal ha battuto il Marocco in finale e ha vinto lAFCON 2026.

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Qualche consiglio? Sono preoccupato per la Francia, dato che si è già qualificata per la fase a eliminazione diretta... reddit