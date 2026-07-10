Francia-Marocco 2-0 le pagelle | Mbappé 7 gol spettacolare dopo il rigore sbagliato Dembelé 7,5 c' è sempre Bounou 7 non basta

Notizia in breve

La Francia ha battuto il Marocco 2-0 in una partita del Mondiale. Mbappé ha segnato un gol spettacolare dopo aver sbagliato un rigore, mentre Dembelé ha avuto una prestazione costante e positiva. Bounou, il portiere marocchino, ha ricevuto un voto di 7, ma non è riuscito a evitare il risultato. La squadra francese si conferma tra le favorite del torneo, vincendo anche questa sfida.