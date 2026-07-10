Francia-Marocco 2-0 le pagelle | Mbappé 7 gol spettacolare dopo il rigore sbagliato Dembelé 7,5 c' è sempre Bounou 7 non basta
La Francia ha battuto il Marocco 2-0 in una partita del Mondiale. Mbappé ha segnato un gol spettacolare dopo aver sbagliato un rigore, mentre Dembelé ha avuto una prestazione costante e positiva. Bounou, il portiere marocchino, ha ricevuto un voto di 7, ma non è riuscito a evitare il risultato. La squadra francese si conferma tra le favorite del torneo, vincendo anche questa sfida.
La Francia si conferma la squadra da battere di questo Mondiale. La squadra di Deschamps spazza via anche un temibile Marocco con un secco 2-0 che conferma le qualità immense de Les Bleus. Tanto per cambiare ci pensa Mbappé che prima sbaglia un rigore e poi si inventa un gol da vedere e rivedere per ore. La parola fine la mette Dembelé, il perfetto secondo violino di questa Francia che ora si prepara alla semifinale (la terza consecutiva in tre edizioni del Mondiale) contro la vincente tra Spagna e Belgio. Sembra una Francia a marce basse nel primo tempo, padrona del campo ma senza particolari guizzi. Mbappé si fa parare un rigore da Bounou e l'inerzia del match sembra poter virare verso i marocchini. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
France Player Ratings vs. Paraguay: Mbappe Settles Frustrating Game With One Kick
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