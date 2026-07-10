Francia in semifinale ai Mondiali Marocco battuto | Mbappé sbaglia un rigore poi segna e s'infortuna
La Francia si qualifica per la semifinale dei Mondiali dopo aver battuto il Marocco 2-0. Dopo aver sbagliato un rigore, Mbappé si è riscattato segnando il secondo gol. Durante la partita, l’attaccante francese si è infortunato, ma ha comunque concluso la gara. Dembélé ha siglato il secondo gol, garantendo alla Francia la vittoria. La squadra francese è la prima a raggiungere la semifinale in questa fase del torneo.
Francia prima semifinalista ai Mondiali: Mbappé sbaglia un rigore ma si riscatta, Dembélé chiude il 2-0 al Marocco. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Mondiali 2026. Francia ai quarti: Paraguay battuto 1-0, Mbappé su rigore
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