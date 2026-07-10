Francia in semifinale ai Mondiali Marocco battuto | Mbappé sbaglia un rigore poi segna e s'infortuna

Notizia in breve

La Francia si qualifica per la semifinale dei Mondiali dopo aver battuto il Marocco 2-0. Dopo aver sbagliato un rigore, Mbappé si è riscattato segnando il secondo gol. Durante la partita, l’attaccante francese si è infortunato, ma ha comunque concluso la gara. Dembélé ha siglato il secondo gol, garantendo alla Francia la vittoria. La squadra francese è la prima a raggiungere la semifinale in questa fase del torneo.