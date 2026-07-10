Mondiale da record per DAZN | 1,3 miliardi di visualizzazioni social e streaming in crescita

Il Mondiale ha raggiunto oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni sui social e in streaming, con un aumento del 232% delle ore viste rispetto alle precedenti edizioni. I contenuti pubblicati sui profili social di DAZN hanno totalizzato più di 1,3 miliardi di visualizzazioni complessive. La piattaforma ha visto una crescita significativa nell’uso dell’app e nella visibilità dei highlight, contribuendo a questo record di visualizzazioni.

Social, highlights e app spingono il Mondiale su DAZN: +232% di ore viste in streaming e oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni. Oltre 1 miliardo e 300 milioni di visualizzazioni complessive per i video pubblicati sui profili social di DAZN. Basterebbe soltanto questo dato per far capire l'ampiezza del fenomeno social del Mondiale e la soddisfazione della piattaforma di streaming sportivo. Numeri difficili da immaginare fino a pochi anni fa: solo. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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