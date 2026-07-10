Mondiale da record per DAZN | 1,3 miliardi di visualizzazioni social e streaming in crescita

Da digital-news.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Mondiale ha raggiunto oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni sui social e in streaming, con un aumento del 232% delle ore viste rispetto alle precedenti edizioni. I contenuti pubblicati sui profili social di DAZN hanno totalizzato più di 1,3 miliardi di visualizzazioni complessive. La piattaforma ha visto una crescita significativa nell’uso dell’app e nella visibilità dei highlight, contribuendo a questo record di visualizzazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Social, highlights e app spingono il Mondiale su DAZN: +232% di ore viste in streaming e oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni. Oltre 1 miliardo e 300 milioni di visualizzazioni complessive per i video pubblicati sui profili social di DAZN. Basterebbe soltanto questo dato per far capire l'ampiezza del fenomeno social del Mondiale e la soddisfazione della piattaforma di streaming sportivo. Numeri difficili da immaginare fino a pochi anni fa: solo. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

mondiale da record per dazn 13 miliardi di visualizzazioni social e streaming in crescita
© Digital-news.it - Mondiale da record per DAZN: 1,3 miliardi di visualizzazioni social e streaming in crescita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

The Mexico World Cup Curse May Have Been Broken

Video The Mexico World Cup Curse May Have Been Broken

Notizie e thread social correlati

Diritti Serie A, Sky contro TIM e DAZN: richiesta record da 1,9 miliardiSky ha presentato una richiesta di pagamento pari a 1,9 miliardi di euro a TIM e DAZN, in seguito alle decisioni dell’Autorità Antitrust riguardanti...

Leggi anche: Numeri da record per Gazzettadelsud.it: sisma in Calabria e due video. Boom di visualizzazioni

Temi più discussi: Mondiali da record: quanti gol dalla panchina; Mondiali da record tra spettatori, hot dog e birra; Mondiale 2026, la partita del business; CR7 da record, le doppiette di Messi e Mbappé e non solo Coppa del Mondo FIFA.

mondiale da mondiale da record perIl drone italiano batte un record mondiale: 24 ore di volo e il 50% della batteria ancora caricaUn drone solare da meno di 3 kg ha volato per 24 ore consecutive nelle campagne trevigiane, battendo il record mondiale per i piccoli UAS elettrici. smartworld.it

Tutti i record dei Mondiali, anche quelli più improbabili: da Klose capocannoniere alla tripla ammonizioneIl gol più veloce, il capocannoniere all-time e il match con il maggior numero di cartellini: i record impossibili dei Mondiali ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web