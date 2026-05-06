Sky ha presentato una richiesta di pagamento pari a 1,9 miliardi di euro a TIM e DAZN, in seguito alle decisioni dell’Autorità Antitrust riguardanti l’accordo del 2021 sui diritti televisivi della Serie A. La richiesta rappresenta una cifra record nel settore e deriva dalle recenti valutazioni dell’ente regolatore, che ha analizzato le condizioni dell’accordo tra le parti coinvolte. La disputa si inserisce nel contesto della gara per i diritti di trasmissione del massimo campionato italiano.

Scontro sui diritti TV della Serie A: secondo Reuters Sky chiede 1,9 miliardi a TIM e DAZN dopo le decisioni Antitrust sull’accordo del 2021. Secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters, l'operatore televisivo Sky Italia, ha citato in giudizio Telecom Italia (TIM) e la piattaforma di streaming sportivo DAZN presso il Tribunale di Milano, avanzando una pretesa economica che potrebbe raggiungere la cifra record di 1,9 miliardi di euro-. Al centro della disputa vi è l' accordo siglato nel 2021 per la distribuzione delle partite di Serie A, un'intesa che, secondo i legali di Sky, avrebbe violato sistematicamente le norme antitrust, alterando gli equilibri di un mercato già estremamente competitivo.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Diritti Serie A, Sky contro TIM e DAZN: richiesta record da 1,9 miliardi

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