Numeri da record per Gazzettadelsudit | sisma in Calabria e due video Boom di visualizzazioni

Gazzettadelsud.it ha registrato un incremento di visualizzazioni record, collegato a tre eventi principali. Il primo riguarda il terremoto avvenuto in Calabria nella notte tra ieri e oggi, alle 00:00. Il sito ha pubblicato due video sul sisma, attirando un alto numero di utenti. I dati mostrano un aumento significativo delle visite rispetto ai giorni precedenti, legato alla copertura delle notizie sismiche.

Giornata da record per il sito Gazzettadelsud.it. Numeri legati ai tre principali fatti del giorno, a cominciare dal terremoto in Calabria di ieri notte delle 00.12, che Gazzetta del Sud online ha raccontato per primo, diventando riferimento per i tanti calabresi e siciliani che in quel momento cercavano notizie: oltre 50.000 utenti attivi sul sito poco dopo la mezzanotte con addirittura 2mila commenti sulle nostre pagine social nei primi 10’ dopo la scossa. Un flusso di accessi talmente alto da far rallentare i nostri server per qualche minuto. Nel complesso, sui social la notizia del terremoto ha avuto 489mila visualizzazioni su Facebook e 121mila visualizzazioni su Instagram. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Numeri da record per Gazzettadelsud.it: sisma in Calabria e due video. Boom di visualizzazioni

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