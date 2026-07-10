Molestò una hostess a Malpensa e fu assolto perché le molestie durarono 30 secondi | condannato in appello

Un ex sindacalista dell’aeroporto di Malpensa è stato condannato in appello per aver molestato una hostess nel 2018. L’uomo era stato assolto in primo e secondo grado, poiché il giudice aveva ritenuto che le molestie fossero durate solo 30 secondi. La condanna riguarda il reato di molestia sessuale. La sentenza di condanna è stata pronunciata in seguito alla revisione del caso da parte della corte d’appello.

È stato condannato l'ex sindacalista dell'aeroporto di Malpensa che era accusato di aver molestato una hostess nel 2018. Era accusato di violenza sessuale ed era stato assolto due volte perché le molestie erano durate "solo 30 secondi". La Cassazione ha poi annullato le sentenze e chiesto un nuovo processo. Ora, la condanna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Caso dei “30 secondi”, condannato nell’appello bis il sindacalista per violenza sulla hostessUn ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa è stato condannato a un anno e due mesi in secondo grado per violenza sulla hostess.

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