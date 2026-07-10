Un pugile tunisino si trova a Velletri, dove vive in una casa famiglia nei Castelli Romani dopo aver lasciato un periodo difficile. Durante una conversazione, ha riferito di preparare circa duemila supplì ogni giorno e di avere come obiettivo quello di partecipare alle Olimpiadi con la boxe, sport che intende trasformare in professione. La sua presenza nella zona è recente e si trova vicino alla Palestra Popolare Dopolavoro Ferroviario.

Mohamed Halimi si trova nei pressi della Palestra Popolare Dopolavoro Ferroviario di Velletri. È arrivato da poco in una casa famiglia di questa zona dei Castelli Romani, lasciandosi alle spalle un periodo decisamente nero. Il suo viaggio parte dal sud della Tunisia, il suo Paese natale. Prima di imbarcarsi, la tappa nella capitale Tunisi è stata un incubo: giorni di attesa in condizioni pessime, in una situazione che ricorda quella di un carcere. Aspettava quel barcone per l’Italia che la sua famiglia, tra mille sacrifici, era riuscita a pagargli. Con l’obiettivo di raggiungere il fratello gemello, già arrivato in Italia quando era ancora minorenne. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Mohamed Halimi, il pugile fuggito dalla Tunisia che a Velletri sogna le Olimpiadi: “Faccio 2mila supplì al giorno, ma la boxe diventerà il mio lavoro”

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