Da Porretta a San Diego il pugile Diego Lenzi | In California ho capito che la mia vita è la boxe Ora voglio una cintura

Notizia in breve

Diego Lenzi, pugile di 25 anni, ha compiuto il passaggio dal dilettantismo al professionismo, vincendo cinque incontri per ko. Dopo aver raggiunto il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi, si è trasferito a San Diego, dove ha dichiarato di aver capito che la boxe è la sua vita e di voler conquistare una cintura. La sua carriera prosegue con obiettivi chiari e senza sconfitte finora.