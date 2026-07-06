Da Porretta a San Diego il pugile Diego Lenzi | In California ho capito che la mia vita è la boxe Ora voglio una cintura
Diego Lenzi, pugile di 25 anni, ha compiuto il passaggio dal dilettantismo al professionismo, vincendo cinque incontri per ko. Dopo aver raggiunto il quinto posto alle Olimpiadi di Parigi, si è trasferito a San Diego, dove ha dichiarato di aver capito che la boxe è la sua vita e di voler conquistare una cintura. La sua carriera prosegue con obiettivi chiari e senza sconfitte finora.
Da Porretta a San Diego, a caccia di un sogno. La carriera di Diego Lenzi, pugile peso massimo 25enne sembra essere arrivata a un bivio importante. Quinto classificato alle Olimpiadi di Parigi, Lenzi ha fatto il salto nel professionismo ed è imbattuto dopo cinque match, tutti vinti per ko. Nelle ultime settimane i suoi orizzonti si sono già ampliati con un periodo di allenamento nella palestra di Eddy Reynoso, manager del pluricampione Saul «Canelo» Alvarez, capace di vincere 63 incontri su 68. Lenzi, come è nata l’occasione di andare in California?«Merito della mia promotion Opi e del proprietario Salvatore Cherchi che è il migliore in Italia da decenni. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it
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