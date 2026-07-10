Moggi tuona | Il centrocampo è il vero punto debole della Juventus Il prossimo anno non sarà competitiva magari lotterà per il quarto posto

Luciano Moggi ha criticato il centrocampo della Juventus, definendolo il vero punto debole della squadra. Ha detto che nella prossima stagione potrebbe non essere competitiva e potrebbe lottare solo per il quarto posto. La sua analisi riguarda anche il club targato Carnevali e ha menzionato Vlahovic, senza specificare ulteriori dettagli. Moggi ha espresso un giudizio severo sulla rosa attuale e le prospettive future del team.

di Luca Fiore Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha parlato del club bianconero targato Carnevali, del centrocampo e di Vlahovic. Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio, dove ha parlato del club bianconero, della nuova gestione della società targata Giovanni Carnevali, di Dusan Vlahovic e del vero punto debole della Vecchia Signora, ovvero il centrocampo. Ecco le sue dichiarazioni. SU CARNVEVALI – «La Juventus adesso funziona a livello sportivo. Carnevali ha esperienza: si è passati dagli algoritmi alla conoscenza della materia. Anche Massara mi piace molto» QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO SUL CENTROCAMPO – «La squadra è stata costruita malissimo, il centrocampo è il vero punto debole della squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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