Sabato 25 aprile si è conclusa l’ultima puntata della stagione di Canzonissima. Durante la finale, Fabrizio Moro ha trionfato con la canzone ‘Il mio canto libero’. La serata ha visto anche la partecipazione di altri artisti e momenti di esibizioni dal vivo. Le pagelle della finale hanno evidenziato alcuni giudici come i punti deboli di questa edizione, in particolare per le valutazioni di ‘Fiumi di parole’.

Roma, 25 aprile 2026 - Quella di sabato 25 aprile è stata l’ultima puntata di questa stagione di Canzonissima. Un format che viene dal passato glorioso della tv degli albori e dello strapotere Rai nel panorama italiano. Un format, riportato in auge dalla conduzione di Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su Raiuno, che ha visto nella giuria del tutto non qualificata - Simona Izzo, Pierluigi Pardo, Caterina Balivo e Francesca Fialdini che senso hanno in veste di esperti di musica? Imbarazzanti e a tratti stucchevoli - il punto debole principale e di fatto quasi assoluto. Perché, in fondo, il format funziona e risulta credibile pur nel totale “Volemose bene” di ogni puntata.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Fabrizio Moro con ‘Il mio canto libero’ ha vinto Canzonissima, le pagelle della finale: finalmente ‘Fiumi di parole’, i giudici vero punto debole di questa edizione

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