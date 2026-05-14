Un ex dirigente ha commentato il lavoro dell’attuale allenatore, affermando che ha riattivato un gruppo di giocatori che non stava rendendo al massimo. Le sue parole sono state pronunciate durante la partecipazione a una fiera del libro. In merito alle future strategie di mercato, ha suggerito di intervenire principalmente sul reparto centrale del campo. La dichiarazione si inserisce in un contesto di valutazioni sulle scelte tecniche e operative della squadra.

di Andrea Bargione Moggi: «Spalletti ha risvegliato uno spogliatoio che dormiva». Le dichiarazioni dell’ex dirigente direttamente dal Salone del Libro. (inviato al Salone del Libro di Torino) – Luciano Moggi è intervenuto dal Salone del Libro di Torino. Di seguito le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO FINALE DI STAGIONE DELLA JUVE – « Io pensavo che mi chiedessi del salone del libro, non sono molto preparato. Il finale di stagione della Juve si sta salvando, però per come la Juve aveva cominciato io penso che Spalletti abbia risvegliato uno spogliatoio che dormiva. Adesso siamo arrivati alle due partite finali e c’è una comica, non si sa quando si gioca. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moggi: «Spalletti ha risvegliato uno spogliatoio che dormiva. Cosa fare nel prossimo mercato? Io partirei dal centrocampo»

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