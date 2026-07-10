moda mare 2026 i costumi bianchi di michelle hunziker che vogliono tutte

Per l’estate 2026, il costume bianco si conferma come il capo più richiesto nel settore beachwear. Michelle Hunziker ha indossato un modello di questo colore, attirando l’attenzione. La tendenza si diffonde tra le fashioniste, che scelgono questa nuance per i loro look estivi. Il costume bianco si impone come must-have della stagione, con modelli che spaziano tra stili classici e moderni. La moda mare 2026 si caratterizza così per questa scelta cromatica dominante.

Michelle Hunziker interpreta la tendenza più chic dell’estate 2026: il costume bianco conquista il beachwear. L’estate 2026 ha già un protagonista indiscusso nella moda mare: il costume bianco. A interpretare al meglio questa tendenza è Michelle Hunziker, che durante i suoi momenti di relax tra mare e piscina ha scelto modelli total white capaci di unire semplicità ed eleganza. Un classico senza tempo che si conferma il look più raffinato della stagione. Le vacanze dei personaggi famosi sono ormai entrate nel vivo e, osservando immagini, post e storie condivise sui social, è evidente che la stagione estiva sia ufficialmente iniziata. Tra le protagoniste più attese troviamo Michelle Hunziker, reduce da un periodo particolarmente intenso e ricco di emozioni dopo il matrimonio della figlia Aurora. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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