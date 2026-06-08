L’estate televisiva si accende ufficialmente questa sera con il debutto di Super Karaoke, il nuovo show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Un ritorno che profuma di nostalgia, ma che allo stesso tempo guarda al presente, con una formula rinnovata e un cast pensato per coinvolgere generazioni diverse. Le registrazioni, avvenute nella suggestiva Piazza Trento e Trieste di Ferrara, hanno già attirato migliaia di curiosi e appassionati, pronti a rivivere l’atmosfera delle piazze anni Novanta che resero iconico il Karaoke di Fiorello. Ma cosa vedremo davvero nella prima puntata? Quali ospiti saliranno sul palco? E quanto è diversa questa versione rispetto allo storico format che ha segnato un’epoca? Il cuore del programma resta lo stesso: persone comuni che salgono sul palco per cantare grandi successi della musica italiana. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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© Ilsipontino.net - Super Karaoke, ospiti 8 giugno 2026: ecco chi ci sarà, la scaletta e tutte le novità dello show con Michelle Hunziker

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Super Karaoke in prima serata su Canale 5: da Noemi a Sal Da Vinci e Al Bano, la scaletta

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Michelle Hunziker torna su #Canale5 con una nuova sfida: #SuperKaraoke. Canzoni e ospiti VIP per due sole sere. x.com

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Super Karaoke, puntata 8 giugno 2026 | Diretta, ospiti e cantanti: da Noemi ad Al BanoMichelle Hunziker torna in tv oggi con il primo dei due appuntamenti con Super Karaoke, in onda in prima serata su canale 5. ilsussidiario.net

Volevo solo vantarmi un po' del primo talent show di mia figlia! Ha imparato questo in 3 settimane. Prima esibizione di fronte a persone e ha superato la nervosità come una campionessa! reddit