Tom Hardy e il caso MobLand | smentito il licenziamento cosa sta davvero succedendo sul set della serie

Da cinemaserietv.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le fonti ufficiali hanno confermato che Tom Hardy non è stato licenziato durante le riprese della serie MobLand su Paramount+. Le voci di un suo allontanamento dal cast sono state smentite, senza ulteriori dettagli sullo stato attuale delle lavorazioni. La produzione prosegue senza interruzioni ufficiali e il coinvolgimento dell’attore rimane invariato. Nessuna comunicazione ufficiale ha fornito motivazioni o chiarimenti aggiuntivi sulla situazione.

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Le voci riguardanti un presunto licenziamento di Tom Hardy dal set della serie di Paramount+, MobLand, sono state ufficialmente smentite. Nonostante le indiscrezioni circolate nell’ultima settimana indicassero una rottura definitiva, diverse fonti vicine alla produzione hanno confermato a Variety l’esistenza di trattative per garantire il ritorno dell’attore nei panni del gangster Harry Da Souza per la terza stagione, peraltro non ancora confermata. Così una fonte anonima vicina alla produzione “Tom non è stato licenziato, la porta non è chiusa per la terza stagione e le questioni si stanno risolvendo a livello creativo.” Al centro della vicenda ci sarebbero forti tensioni tra l’attore, il co-creatore Jez Butterworth e il produttore David Glasser. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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