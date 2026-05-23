Tom Hardy è stato licenziato dalla serie MobLand prima che fosse annunciato il rinnovo per una terza stagione. La decisione è stata comunicata ai membri del cast e della produzione, senza dettagli pubblici sulle motivazioni. La serie, trasmessa su Paramount+, ha subito un cambiamento significativo nel cast principale in un momento cruciale della produzione. Al momento, non sono stati forniti ulteriori aggiornamenti su come questa decisione influenzerà il prosieguo della serie.

Un clamoroso terremoto produttivo ha colpito MobLand, l’apprezzata serie crime originale targata Paramount+. Come rivelato in esclusiva dalle principali testate statunitensi e confermato da Deadline, l’attore protagonista Tom Hardy è stato ufficialmente licenziato dallo show e non prenderà parte a una potenziale terza stagione. La drastica decisione della piattaforma streaming e della casa di produzione 101 Studios arriva nonostante le riprese della seconda stagione si siano già concluse lo scorso marzo, garantendo la presenza dell’attore nei prossimi episodi in uscita entro l’anno. Le motivazioni dell’allontanamento risiedono in profondi e insanabili contrasti nati dietro le quinte. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Terremoto in MobLand: Tom Hardy licenziato dalla serie Paramount+ prima del rinnovo della terza stagione

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