A Cividale del Friuli si sono radunati 238 artisti provenienti da diverse parti del mondo per il concorso Mittelyoung 2026, finalizzato a individuare i tre vincitori che realizzeranno spettacoli sul tema della paura. I selezionati sono stati scelti tra numerose candidature, e ora si preparano a portare sul palco interpretazioni che approfondiscono questo sentimento. La manifestazione si svolge nell’ambito del Mittelfest, con l’obiettivo di mettere in scena opere che esplorano emozioni intense e universali.

? Domande chiave Chi sono i tre artisti che trasformeranno la paura in spettacolo?. Come hanno fatto 238 candidati a convergere su Cividale del Friuli?. Quali linguaggi useranno i vincitori per raccontare la vulnerabilità umana?. Cosa lascerà Giacomo Pedini al Mittelfest con questa ultima edizione?.? In Breve 238 candidature da 28 Paesi selezionate da un team di 21 curatori.. Spettacoli di Arman Kupelyan, Duplina e Company Creama dal 16 al 26 luglio.. Oltre mille proposte valutate in sei anni per 54 spettacoli totali.. Cividale del Friuli diventa hub europeo per artisti under 30 dello spettacolo.. I tre vincitori di Mittelyoung 2026 sono stati selezionati tra 238 candidature provenienti da 28 Paesi e saliranno sul palco del Mittelfest a Cividale del Friuli dal 16 al 26 luglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mittelyoung 2026: i 3 vincitori che porteranno la paura al Mittelfest

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