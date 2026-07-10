Dal 13 al 16 luglio l'Ateneo fridericiano accoglie l'ottava edizione del simposio internazionale promosso dall'IEEE dedicato alle misure applicate alle reti e alle telecomunicazioni, che quest'anno assume la nuova denominazione di International Symposium on Measurement in Networking and Communications (MNC 2026). La regia scientifica dell'evento porta la firma di Nicola Pasquino, docente del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Ateneo, e di Gianfranco Miele, dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, entrambi general chair del simposio. ... 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Misure per le reti e le telecomunicazioni: la Federico II ospita il simposio internazionale IEEE MNC 2026

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