Seminario internazionale sulla condizione giovanile | Italia e Grecia a confronto alla Federico II

A Napoli si svolge un seminario internazionale dedicato alla condizione dei giovani in Italia e in Grecia. L'evento vede la partecipazione di studenti provenienti da entrambi i paesi, che discutono delle sfide e delle opportunità legate alla loro realtà quotidiana. La giornata prevede interventi e tavole rotonde con esperti e rappresentanti istituzionali, con l’obiettivo di approfondire le differenze e le somiglianze tra le due nazioni sul tema giovanile.

Jefic, 22 mld di nuovi impegni nel 2025. Cdp, da Roma il rilancio della finanza Ue per lo sviluppo Droni, 145 mila nuovi posti entro il 2030 ma è allarme formazione. Focus nell’ex base Nato di Bagnoli Hantavirus, la nave da crociera verso le Canarie. Meo “Fondamentale informare senza creare allarme” Focus sulla condizione giovanile in Italia e in Grecia. Napoli ospita un confronto tra studenti, docenti, educatori, psicologi e altri esperti con il seminario internazionale “Paulo Freire, critical education and community development” cui parteciperà Labrina Gioti, professoressa di Educazione degli adulti dell’Università Aristotele di Salonicco. Appuntamento per giovedì 14 maggio 2026 alle ore 9 al Dipartimento degli Studi Umanistici dell’Università di Napoli Federico II.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Referendum, Giuseppe Conte al confronto pubblico alla Federico IIArzano, la Polizia Metropolitana di Napoli sequestra un veicolo rubato con targa contraffatta e ferma un pluripregiudicato Risarcimento di circa 300. “Il fantacalcio oltre il gioco”: lunedì 9 marzo il seminario del Napolista alla Federico IIL’evoluzione digitale ha trasformato il fantacalcio da un rito analogico e di nicchia a un ecosistema tecnologico globale. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Sacu Camerino 2026, seminario internazionale Fuori città e premio di architettura e cultura urbana; Vigoni Forum: Seminario internazionale per studenti dal 7 al 10 settembre 2026; Reggio, al via il seminario residenziale internazionale delle Città Metropolitane per l’Inclusione · ilreggino.it; Denatalità, come invertire la rotta? Vittimberga (INPS): più lavoro per donne e giovani, assegno unico e congedi. Il sindaco metropolitano facente funzioni ha aperto i lavori del Seminario Residenziale Internazionale delle Città metropolitane per l’Inclusione promosso dalla rete ICCAR: coinvolti studenti e rappresentanti istituzionali da tutta Europa. - facebook.com facebook Il Dott. Yuriy Tykhovlis, coordinatore per l’est Europa del @vaticanIHD_IT, ha partecipato al Seminario Internazionale "Shaping Peace, Realising Hope: Global Youth in Dialogue" @AC1868 L'evento ha riunito oltre 50 giovani provenienti da Italia, Malta, R x.com