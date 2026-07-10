La Federazione calcistica colombiana ha condannato le minacce di morte rivolte al centrocampista e alla sua famiglia. Le minacce sono state ricevute dopo l'eliminazione della nazionale dai Mondiali, avvenuta martedì, a seguito della sconfitta ai rigori contro la Svizzera. La condanna ufficiale si è concentrata sulla gravità delle intimidazioni e sulla tutela dei giocatori. La federazione ha inoltre espresso solidarietà al calciatore e alla sua famiglia.

La Federazione calcistica colombiana ha condannato le minacce di morte rivolte al centrocampista Jaminton Campaz e alla sua famiglia. La Colombia è stata eliminata dai Mondiali martedì, dopo la sconfitta ai rigori contro la Svizzera. Campaz ha fallito un'occasione da gol cruciale durante i tempi supplementari. La federazione ha sottolineato che nessun atleta dovrebbe subire intimidazioni per aver rappresentato il proprio Paese. Campaz ha espresso la sua frustrazione su Instagram, invocando rispetto e condannando l'odio. La federazione ha chiesto alla procura generale di indagare sulle minacce e ha ribadito che il calcio dovrebbe unire le persone, non incitare alla violenza o all'intimidazione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Minacce morte al centrocampista Campaz, condanna da Federcalcio colombiana

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