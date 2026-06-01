Minacce al Sindaco | la dura condanna delle associazioni antimafia

Notizia in breve

Libera Avellino e Arci Avellino hanno condannato le minacce rivolte al sindaco di Taurano, esprimendo vicinanza e solidarietà. Le associazioni hanno manifestato preoccupazione per il fatto e hanno richiesto che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del primo cittadino. La condanna pubblica si è concentrata sulla gravità del gesto e sulla necessità di tutelare le istituzioni pubbliche da atti intimidatori.