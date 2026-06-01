Minacce al Sindaco | la dura condanna delle associazioni antimafia

Da anteprima24.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Libera Avellino e Arci Avellino hanno condannato le minacce rivolte al sindaco di Taurano, esprimendo vicinanza e solidarietà. Le associazioni hanno manifestato preoccupazione per il fatto e hanno richiesto che vengano prese tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del primo cittadino. La condanna pubblica si è concentrata sulla gravità del gesto e sulla necessità di tutelare le istituzioni pubbliche da atti intimidatori.

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Tempo di lettura: 4 minuti Libera Avellino e Arci Avellino esprimono la loro più profonda vicinanza e piena solidarietà al Sindaco di Taurano, dott. Michele Bonfiglio, destinatario di gravissime minacce da parte di esponenti legati ai clan operanti del Vallo di Lauro. Le intimidazioni subite dal primo cittadino rappresentano un fatto gravissimo che colpisce non soltanto un amministratore locale impegnato nel proprio dovere istituzionale, ma l’intera comunità democratica. La scelta dell’amministrazione comunale di acquisire e restituire alla collettività i beni confiscati alle mafie è un atto di giustizia, responsabilità e coraggio che va sostenuto con forza da tutte le realtà sociali, associative e istituzionali del territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

minacce al sindaco la dura condanna delle associazioni antimafia
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