Milano, 9 luglio – " Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano ”. E dopo aver urlato la frase minacciosa contro la sua vittima, ha proceduto con i fatti. Shock a Milano dove un 27enne di origini algerine ha sfregiato al volto una ragazza di 22 anni di origini marocchine in pieno centro, lungo la banchina della M3 di piazza Duomo. Il luogo dove un 27enne di origini ha sfregiato al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. ANSA Il 27enne, irregolare in Italia, è stato subito arrestato dalla Polizia locale meneghina. Dei testimoni avrebbero sentito l'uomo pronunciare la frase "Cosa ca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”. Poi sfregia al volto una ragazza in metrò: era stato appena arrestato e poi rilasciato

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«Cosa guardi Sono uomo e musulmano», 27enne sfregia al volto una 23enne a Milano

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Milano, uomo sfregia una 22enne sulla banchina del metrò in Duomo: Cosa guardi? Sono musulmano x.com

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