La Procura di Milano ha richiesto il carcere per un 27enne di origini algerine arrestato giovedì dalla polizia locale. L’uomo è accusato di aver colpito con un pugno e ferito con un coltello una donna di 23 anni sulla banchina della metropolitana di piazza Duomo. L’aggressione si è verificata sulla linea gialla. La richiesta di custodia cautelare in carcere è stata avanzata in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari.

La Procura di Milano ha chiesto la custodia cautelare in carcere per il 27enne di origini algerine arrestato dalla polizia locale giovedì per aver colpito una 23enne marocchina con un pugno al volto e averla ferita al volto con un coltellino sulla banchina della linea gialla della metropolitana di piazza Duomo. La pm di turno, Simona Ferraiuolo, lo indaga per le ipotesi di sfregio permanente del viso (“deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”), lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Non sono contestate aggravanti e la richiesta al gip è stata motivata dalle esigenze cautelari del pericolo di reiterazione del reato e di fuga. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, sfregia una 23enne in metro: chiesto il carcere per l’aggressore

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