Una donna di 23 anni è stata aggredita con un taglio al volto sulla banchina della metro M3 a Milano, alla fermata Duomo. L’aggressore, un uomo di 27 anni di origine algerina, ha urlato “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano” prima di colpirla con un oggetto tagliente. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’aggressione.

Una 23enne è stata violentemente aggredita a Milano, lungo la banchina della M3 alla fermata Duomo, direzione Comasina. L’uomo, un 27enne di origine algerina, avrebbe urlato “ Cosa guardi? Sono uomo e musulmano “, prima di scagliarsi contro la giovane di origini marocchine sfregiandola. L’aggressione, secondo le prime informazioni, è avvenuta intorno alle 15.30. La ragazza è stata portata dai soccorritori in codice giallo al Policlinico mentre il 27enne è stato fermato dalla polizia locale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Milano, sfregia 23enne in metro: “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”

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