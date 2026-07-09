Cosa guardi? Sono musulmano | uomo sfregia una 23enne sulla banchina della metro Duomo a Milano Arrestato

Da ilfattoquotidiano.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni di origini marocchine sulla banchina della metro Duomo a Milano. Prima dell’attacco, avrebbe gridato: “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”. L’uomo le ha sfregiato il volto, e successivamente è stato arrestato dalle forze dell’ordine. L’aggressione si è verificata nel pieno centro della città, nei pressi della fermata della linea 3 della metropolitana.

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“ Cosa guardi? Sono uomo e musulmano “, poi l’aggressione. È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, sulla banchina della fermata Duomo della metro 3. La giovane è stata portata dai soccorritori del 118 in codice giallo al Policlinico mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza dalla Polizia locale, su disposizione della pm di turno Simona Ferraiuolo. Secondo quanto trapela l’uomo, irregolare in Italia, era stato arrestato la notte precedente e poi rilasciato. Era accusato di furto e del danneggiamento di alcune auto in sosta ed è tornato in libertà dopo la convalida dell’arresto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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«Cosa guardi Sono uomo e musulmano», 27enne sfregia al volto una 23enne a Milano

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