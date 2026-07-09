Una donna di 23 anni è stata aggredita e sfregiata al volto sulla banchina della fermata Duomo della linea M3 della metropolitana a Milano. L’aggressione è avvenuta dopo che la vittima aveva pronunciato di essere musulmana. Un uomo di 27 anni è stato arrestato poco dopo, in seguito alla colluttazione. La donna ha riportato ferite al volto e ha ricevuto assistenza medica.

La vittima è stata colpita al volto dopo una frase pronunciata dall’uomo. Momenti di paura nel cuore di Milano, dove una 23enne di origini marocchine è stata sfregiata al volto durante un’aggressione avvenuta sulla banchina della fermata Duomo della linea M3 della metropolitana. Ad aggredirla sarebbe stato un 27enne di nazionalità algerina, fermato poco dopo dalla Polizia locale grazie alle indicazioni dei numerosi testimoni presenti. Secondo la ricostruzione degli investigatori, poco prima dell’attacco l’uomo avrebbe pronunciato una frase che ora è al centro delle indagini: «Che cos’hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano». L’aggressione davanti ai passeggeri della metropolitana. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - «Sono uomo e sono musulmano», 23enne sfregiata al volto in metro a Milano, arrestato un 27enne

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«Cosa guardi Sono uomo e musulmano», 27enne sfregia al volto una 23enne a Milano

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"Cosa guardi? Sono uomo e musulmano", 27enne sfregia al volto una ragazza in metro a Milano: arrestatoUn uomo di 27 anni di origini algerine ha aggredito una ragazza di 23 anni in metropolitana a Milano, alla fermata Duomo.

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Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano. È quanto avrebbe gridato un 27enne di origini algerine prima di sfregiare al volto una ragazza di 23 anni, di origini marocchine, in pieno centro a Milano. È successo vicino alla fermata della metropol x.com

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