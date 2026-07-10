Un ex portiere internazionale ha impedito un furto a Milano, vicino al Duomo. Secondo quanto raccontato, ha inseguito il ladro e, con una spinta, lo ha disarcionato. Dopo aver bloccato l’uomo, ha chiamato le forze dell’ordine. Non ci sono state segnalazioni di feriti o altre conseguenze. L’episodio si è verificato durante le ore diurne nella zona centrale della città.

Avrà anche appeso i guantoni al chiodo ma Francesco Toldo, ex portiere dell’Inter e della Nazionale, si conferma un grande campione anche nella vita. Nelle scorse ore, infatti, l’ex numero uno della Nazionale ha sventato un furto in pieno giorno a Milano a pochi passi dal Duomo e il racconto del suo gesto ha fatto il giro del web. Il furto e l’inseguimento. L’episodio è avvenuto nella mattinata di mercoledì 9 luglio, mentre Toldo si trovava in centro a Milano per prendere servizio come volontario della protezione civile. L’ex bandiera nerazzurra stava parcheggiando il suo scooter, quando la sua attenzione è stata richiamata dalle grida di un ragazzo, che stava inseguendo un ladro che gli aveva appena sottratto la bicicletta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Francesco Toldo insegue e blocca un ladro a Milano: "Con una spinta l'ho disarcionato"

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Francesco Toldo (ex Inter) insegue e blocca un ladro di biciclette a Milano

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