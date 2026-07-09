Un ex portiere ha impedito il furto di una bicicletta in un quartiere di Milano. Secondo quanto riferito, ha bloccato un uomo che stava cercando di rubare il mezzo, dimostrando prontezza e riflessi rapidi. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove il protagonista ha intercettato il tentativo di furto e ha fermato l’uomo prima che riuscisse a scappare. Non sono stati riportati danni né ferite legate all’intervento.

Manuale del buon portiere: riflessi, prontezza fisica, istinto. Caratteristiche che Francesco Toldo ha sempre dimostrato di avere in campo, in tanti anni di Serie A tra Fiorentina e Inter. Stasera l’ex portiere li ha messi in mostra nella vita di tutti i giorni, intervenendo a Milano e sventando il furto di una bicicletta. Toldo stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. “Ho capito subito quello che stava accadendo - ha raccontato il portiere all’Ansa - appena il ragazzo mi ha dato conferma che l’altro gli aveva rubato la bici sono intervenuto a tutta velocità e l’ho atterrato con una spinta”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Toldo, che riflessi! L'ex portiere blocca il ladro e sventa il furto di una bicicletta a Milano

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