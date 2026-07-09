Toldo che riflessi! L' ex portiere blocca il ladro e sventa il furto di una bicicletta a Milano
Un ex portiere ha impedito il furto di una bicicletta in un quartiere di Milano. Secondo quanto riferito, ha bloccato un uomo che stava cercando di rubare il mezzo, dimostrando prontezza e riflessi rapidi. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove il protagonista ha intercettato il tentativo di furto e ha fermato l’uomo prima che riuscisse a scappare. Non sono stati riportati danni né ferite legate all’intervento.
Manuale del buon portiere: riflessi, prontezza fisica, istinto. Caratteristiche che Francesco Toldo ha sempre dimostrato di avere in campo, in tanti anni di Serie A tra Fiorentina e Inter. Stasera l’ex portiere li ha messi in mostra nella vita di tutti i giorni, intervenendo a Milano e sventando il furto di una bicicletta. Toldo stava parcheggiando lo scooter in via Agnello, nel centro di Milano, quando ha assistito a una scena sospetta: un ragazzo stava correndo all'inseguimento di un coetaneo in bicicletta. “Ho capito subito quello che stava accadendo - ha raccontato il portiere all’Ansa - appena il ragazzo mi ha dato conferma che l’altro gli aveva rubato la bici sono intervenuto a tutta velocità e l’ho atterrato con una spinta”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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