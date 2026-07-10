Milano l' aggressore del metrò di Milano resta in carcere Ma non c' è prova che abbia agito per motivi religiosi
L'aggressore che ieri pomeriggio ha sfregiato una ragazza sulla banchina della metropolitana di Milano rimane in carcere. La procura ha dichiarato che non ci sono prove che abbia agito per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L’uomo, un 27enne algerino, è stato fermato subito dopo l’attacco e si trova ora in custodia. La vittima ha riportato ferite al volto e sta ricevendo cure mediche.
«Non vi è prova del fatto che» Mohamed Saidi, il 27enne algerino che ieri pomeriggio ha sfregiato una ragazza di 22 anni sulla banchina della stazione metropolitana Duomo di Milano, «abbia agito mosso da motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi». Lo scrive la pm della Procura di Milano, Simona Ferraiuolo, chiedendo la convalida dell'arresto per il reato introdotto nel 2019 di «deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso», oltre che per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di oggetti atti a offendere, ma non per violenza per motivi religiosi. Una contestazione, quest'ultima, che invece era presente nell'arresto in flagranza eseguito ieri dalla Polizia locale. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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