Milano l' aggressore del metrò di Milano resta in carcere Ma non c' è prova che abbia agito per motivi religiosi

Notizia in breve

L'aggressore che ieri pomeriggio ha sfregiato una ragazza sulla banchina della metropolitana di Milano rimane in carcere. La procura ha dichiarato che non ci sono prove che abbia agito per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. L’uomo, un 27enne algerino, è stato fermato subito dopo l’attacco e si trova ora in custodia. La vittima ha riportato ferite al volto e sta ricevendo cure mediche.