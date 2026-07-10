Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Milano dopo aver aggredito una coppia in un bar di via Castelmorrone. Dopo aver insultato una donna, ha minacciato l'uomo con una pistola e successivamente lo ha colpito con calci e pugni. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto dell'aggressore.

Milano, 10 luglio 2026 – Un’altra storia di aggressione per futili motivi, se non addirittura priva di essi, ha come teatro Milano. Un 37enne di origini albanesi ha offeso una donna in un bar di via Castelmorrone, a Milano, e, quando il compagno di lei ha preteso le sue scuse, ha estratto una pistola e lo ha preso a calci e pugni. La visione degli album fotografici della polizia, dove la coppia ha sporto denuncia, ha permesso di identificare l'aggressore. Si tratta come detto di un 37enne, con precedenti penali, che è stato arrestato dagli agenti presso la sua abitazione per aggressione aggravata. https:www.ilgiorno.itmilanocronacacoltellate-fuori-bar-y63sf44e L’arma buttata e i contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Aggredisce una coppia in un bar a Milano e li minaccia con una pistola: arrestato 37enne

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