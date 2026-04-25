Fa irruzione in un bar di Brugherio con una pistola e aggredisce l'ex compagna e il suo fidanzato | 29enne arrestato

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dopo aver fatto irruzione in un bar di Brugherio con una pistola e aver aggredito la sua ex compagna e il suo fidanzato. L'intervento delle forze dell'ordine ha messo fine alla scena, che si è svolta in pieno giorno. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi, ma l’episodio è finito con l’arresto del 29enne.

Un 29enne è stato arrestato per aver aggredito l'ex compagna e il suo attuale fidanzato in un bar di Brugherio (Monza). L'uomo li ha minacciati con una pistola e colpiti con calci e pugni.🔗 Leggi su Fanpage.it

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