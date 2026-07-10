Milano il saluto fascista per Ramelli non è reato | perché sono stati assolti tutti i 23 militanti di destra

La Corte d’Appello di Milano ha assolto 23 persone imputate di aver fatto il saluto romano durante un corteo commemorativo nel 2019. La decisione riguarda militanti di estrema destra che avevano partecipato all’evento annuale dedicato a Sergio Ramelli. La corte ha stabilito che il gesto non costituisce reato, confermando così le assoluzioni già pronunciate in primo grado. La vicenda riguarda le modalità di espressione durante manifestazioni pubbliche e il loro inquadramento legale.

La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’assoluzione dei 23 militanti di estrema destra imputati per aver fatto il saluto romano durante il corteo tenuto, come ogni anno, in memoria di Sergio Ramelli del 2019. Oltre al saluto romano, gli imputati avevano risposto alla «chiamata del presente». La Procura aveva fatto ricorso contro la sentenza di primo grado del 2024, ma la Corte d’appello di Milano continua a confermare che «il fatto non sussiste», assolvendo gli accusati. Le motivazioni saranno ora depositate entro 90 giorni. Perché sono stati tutti assolti. La Procura di Milano aveva presentato ricorso in appello nell’aprile 2025, dopo la sentenza di primo grado del novembre 2024 e dopo aver chiesto 23 condanne a pene tra i 2 e i 4 mesi sulla base della Legge Scelba. 🔗 Leggi su Open.online

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