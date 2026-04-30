Nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 aprile, in via Aselli a Milano, quattro persone sono state denunciate in relazione a un episodio di aggressione. I militanti di estrema destra sono stati coinvolti dopo aver aggredito qualcuno che stava rimuovendo manifesti dedicati a un personaggio storico. La polizia intervenuta sul posto ha identificato e denunciato i quattro individui.

Stava strappando alcuni manifesti riguardanti la commemorazione del cinquantunesimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, il giovane del Fronte della gioventù ucciso da militanti di Avanguardia Operaia nel 1975. Quattro persone, vedendo il 33enne, lo hanno aggredito con calci, pugni e colpi di casco. Successivamente, ritornati sul posto a bordo dell'autovettura di proprietà di uno di loro, hanno aggredito nuovamente l'uomo e altri tre ragazzi che, estranei alla vicenda, gli stavano prestando soccorso. Tutto ciò è accaduto a Milano, nella notte tra domenica 26 aprile e lunedì 27, nella zona di via Aselli, proprio dove era prevista la partenza della parata in onore dello stesso Ramelli.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, aggredito perché strappava manifesti di Ramelli: denunciati 4 militanti di estrema destra

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