La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista accusato di aver molestato una hostess nel 2018 all'aeroporto di Malpensa. I giudici hanno ribaltato le due assoluzioni precedenti e riconosciuto la responsabilità dell'imputato. La donna aveva denunciato di aver subito abusi durante il suo turno di lavoro. La sentenza è definitiva.

La Corte d'Appello di Milano ha condannato a un anno e due mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, imputato per violenza sessuale nel processo nato dalla denuncia di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione arriva al termine del processo d'appello bis disposto dalla Cassazione, che aveva annullato la precedente assoluzione. Il caso aveva suscitato un ampio dibattito perché, sia in primo grado sia in appello, il 48enne era stato assolto con la motivazione che la donna, nell'arco di «30 secondi», avrebbe potuto opporsi. La Suprema Corte aveva invece ritenuto quella valutazione giuridicamente errata, disponendo un nuovo giudizio. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, hostess molestata a Malpensa: condannato l'ex sindacalista, i giudici ribaltano le due assoluzioni

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Hostess molestata dal sindacalista nel caso 30 secondi: chiesti due anni di reclusione per luomo

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