A Milano si sta svolgendo un processo riguardante un episodio avvenuto a Malpensa, dove un’hostess ha denunciato molestie. Il pubblico ministero ha richiesto una condanna di due anni di reclusione per un sindacalista coinvolto nell’indagine. La vicenda ha portato alla luce le accuse mosse contro l’uomo, che sono al centro dell’udienza attualmente in corso. La discussione si concentra sulle prove presentate e sugli elementi raccolti dagli inquirenti durante le indagini.

Milano, 14 maggio 2026 – Svolta nel caso dell’hostess molestata a Malpensa. Il sostituto pg di Milano Angelo Renna, nel secondo grado 'bis', ha chiesto una condanna a 2 anni per l'ex sindacalista, che lavorava all'aeroporto lombardo, imputato per violenza sessuale nel processo scaturito dalla denuncia della donna che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. Un caso che ha provocato numerose polemiche, perché con due sentenze, di primo e secondo grado, il 48enne era stato inizialmente assolto. Secondo quanto scritto dai giudici, la donna avrebbe avuto una reazione dopo solo "30 secondi" tempo nel quale avrebbe potuto opporsi. https:www.ilgiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hostess molestata a Malpensa: il pg di Milano chiede una condanna di 2 anni per il sindacalista

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