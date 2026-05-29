la violenza subita dal padre premio al coraggio di serena

Un padre è stato aggredito da un suo familiare, evento che ha portato alla premiazione di Serena per il suo coraggio. La scrittrice, ora ambasciatrice, ha ricevuto un riconoscimento ufficiale. La vicenda si è verificata in un contesto familiare, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle circostanze dell’aggressione. La premiazione è avvenuta in occasione di un evento pubblico dedicato a storie di resilienza e impegno sociale.

di Claudio Roselli Scrittrice e ora anche ambasciatrice, nonché figura emblema. Un altro fine settimana sugli scudi per Serena Marino, la donna trasferitasi ancora giovanissima a che sta facendo parlare di sé per "La grande bambina", il libro dedicato alla prima parte della sua vita (da zero a 12 anni), nel quale ha messo a nudo sia le violenze e le paure generate in famiglia da un padre aggressivo e ossessivo, sia le responsabilità che lei si è dovuta assumere in prima persona per supportare la fragilità della madre e proteggere sorella e fratello, senza chiedere aiuto a nessuno. All’indomani della presentazione del suo volume a Villa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Pria malang itu menendang bosnya yang kejam, dan menerima 500 miliar!

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