Una piccola formalità, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola, è stata presentata all’Italian Global Series Festival di Riccione da Pilar Fogliati, che interpreta Rachele. La serie, ambientata a Milano, mostra come molte persone facciano fatica ad arrivare a fine mese, nonostante la città rappresenti il sogno americano. Pilar Fogliati ha parlato della città come simbolo di un sogno, ma anche di difficoltà quotidiane vissute dalla maggioranza dei residenti.

Si intitola Una piccola formalità, è tratta dall’omonimo romanzo di Alessia Gazzola ed è presentata all’Italian Global Series Festival di Riccione da Pilar Fogliati, protagonista della serie nel ruolo di Rachele. A Vanity Fair l’attrice racconta come la storia sia ambientata in una Milano diversa da quella dei lustrini e della ricchezza: una città in cui il costo della vita è sempre più alto e dove non tutti riescono a entrare a far parte del mondo scintillante che spesso viene raccontato. Rachele, infatti, si barcamena con il suo lavoro di giornalista finché uno zio non le lascia un’eredità. “ Milano è un po’ la città italiana che rappresenta il sogno americano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Milano è un po’ la città italiana che rappresenta il sogno americano ma chi fatica ad arrivare a fine mese rappresenta la maggioranza delle persone che ci vivono”: Pilar Fogliati parla della serie Una Piccola Formalità

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