Una attrice italiana ha raccontato di aver provato imbarazzo nel dichiarare il desiderio di intraprendere la carriera. Ha riferito che a Milano, città simbolo del sogno americano in Italia, molte persone incontrano difficoltà economiche e faticano a coprire le spese mensili. Attualmente condivide un appartamento seminterrato con un’amica e collega. La sua storia ha avuto inizio con la morte di uno zio, che non aveva mai incontrato, e che l’ha nominata unica erede.

Nel frattempo, divide un appartamento seminterrato con la collega e amica Arianna (interpretata da Martina Iacomelli). A far partire la storia, la morte di uno zio che Rachele praticamente non ha mai conosciuto ma che l’ha nominata unica erede. Saranno debiti come sostiene suo padre (Alessio Boni) o, invece, si tratta di un colpo di fortuna che potrebbe cambiarle la vita? Un po’ commedia romantica – Rachele si trova “contesa” tra l’ex compagno di scuola diventato un notaio poco “ortodosso”, con la passione del poker e della barca a vela, da un lato, e il reporter dell’Eco di Milano che ammira da sempre - un po’ ritratto generazionale, un po’ dramma familiare, la serie esplora una serie di temi attuali, dal bullismo ai matrimoni gay, alle app di dating: «Milano è un po’ la città italiana che rappresenta il sogno americano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Pilar Fogliati: «Da ragazza mi vergognavo a dire di voler fare l'attrice. Milano è un po’ la città italiana che rappresenta il sogno americano, ma molti faticano ad arrivare a fine mese»

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La cosa più assurda è stato scoprire che anche Burioni guarda #Cuori. Ci sarà #Cuori4? Mi fa piacere vedere sul web tanta certezza. Io non lo so, al momento non credo. Pilar Fogliati, nella prossima stagione sarà protagonista in #UnaPiccolaFormalità s - X x.com