L’artista ha condiviso di affrontare difficoltà economiche simili a molte persone, sottolineando come l’amore rappresenti una motivazione per continuare. In occasione del lancio del suo nuovo album intitolato “Senza Fiato”, abbiamo parlato con lei di questa fase della sua vita e della musica. La conversazione ha toccato temi legati alle sfide quotidiane e ai sentimenti che la ispirano nel suo percorso artistico.

Da dove nasce il nome Birthh? «Il mio nome nasce dal liceo, da un momento in cui ero molto appassionata di filosofia e anche di parole. Ero affascinata dal concetto di origine, da dove le cose nascono, da quale sia il punto vero da cui qualcosa prende forma, perché se torni indietro c’è sempre qualcosa che viene prima. La parola “birth” la trovo molto bella anche da vedere. Le due “h” sono state aggiunte per un gusto grafico. In realtà quando faccio musica sono me al 100%, non c’è nessuna barriera. Forse l’unica differenza è che come artista rischio di più, mi butto nelle cose in modo più diretto e sicuro, ma è qualcosa che sto imparando a fare anche nella vita».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Birthh: «Come tante persone, faccio fatica ad arrivare a fine mese. L’amore mi ricorda perché vale la pena andare avanti»

Helps her friend,gets pregnant by the CEO—can the ex fix the misunderstanding #drama #love #kdrama

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