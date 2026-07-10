Milano Csaba Dalla Zorza rompe il silenzio dopo il ricovero | La luce si è spenta all’improvviso

Da notizieaudaci.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una conduttrice televisiva di Milano ha condiviso sui social un malore che l'ha fatta cadere dalle scale, descrivendolo come un improvviso spegnimento della luce. L'incidente è avvenuto durante un pomeriggio che si era presentato come normale. La donna ha spiegato di aver avuto un malore improvviso, che l'ha portata a perdere l'equilibrio e cadere. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali conseguenze o interventi medici.

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La conduttrice di Cortesie per gli ospiti racconta sui social il malore che l’ha fatta cadere dalle scale. Quello che doveva essere un normale pomeriggio si è trasformato in pochi istanti in un grande spavento. Csaba Dalla Zorza, volto amatissimo di Cortesie per gli ospiti, ha raccontato per la prima volta sui social il malore che l’ha costretta a un improvviso ricovero in ospedale, condividendo con i suoi follower il momento in cui ha perso conoscenza e si è risvegliata su una barella. Con un lungo messaggio pubblicato insieme alla foto del braccialetto del pronto soccorso, la conduttrice ha voluto soprattutto ringraziare tutte le persone che l’hanno assistita nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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