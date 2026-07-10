Una conduttrice televisiva di Milano ha condiviso sui social un malore che l'ha fatta cadere dalle scale, descrivendolo come un improvviso spegnimento della luce. L'incidente è avvenuto durante un pomeriggio che si era presentato come normale. La donna ha spiegato di aver avuto un malore improvviso, che l'ha portata a perdere l'equilibrio e cadere. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali conseguenze o interventi medici.

La conduttrice di Cortesie per gli ospiti racconta sui social il malore che l’ha fatta cadere dalle scale. Quello che doveva essere un normale pomeriggio si è trasformato in pochi istanti in un grande spavento. Csaba Dalla Zorza, volto amatissimo di Cortesie per gli ospiti, ha raccontato per la prima volta sui social il malore che l’ha costretta a un improvviso ricovero in ospedale, condividendo con i suoi follower il momento in cui ha perso conoscenza e si è risvegliata su una barella. Con un lungo messaggio pubblicato insieme alla foto del braccialetto del pronto soccorso, la conduttrice ha voluto soprattutto ringraziare tutte le persone che l’hanno assistita nei momenti più difficili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Notizieaudaci.it - Milano, Csaba Dalla Zorza rompe il silenzio dopo il ricovero: «La luce si è spenta all’improvviso»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Incidente per Csaba dalla Zorza, ricoverata dopo una caduta sulle scale: «All'improvviso la luce si è spenta»Csaba dalla Zorza è caduta sulle scale e si è ferita, risultando necessaria una corsa in ambulanza al Policlinico di Milano.

Paura per Csaba dalla Zorza: ha un malore in casa e sbatte la testa. “All’improvviso la luce si è spenta”Csaba dalla Zorza ha avuto un malore nella sua casa di Milano e ha sbattuto la testa.

Temi più discussi: Csaba dalla Zorza: Vi racconto la storia di Adele e come si può ricominciare a 60 anni; Csaba dalla Zorza, perché il suo nuovo romanzo è inaspettatamente un manifesto femminista: La mia Adele, la sua scelta; Csaba dalla Zorza, incidente in casa: cade dalle scale e sbatte la testa; Un nuovo weekend di Scenari pronto a partite: Csaba dalla Zorza, Iacchetti e Gentiloni.

Grande spavento per la conduttrice di Cortesie per gli ospiti. Csaba Dalla Zorza ha condiviso sui suoi profili social l’incidente che l’ha riguardata lo scorso lunedì attraverso un lungo post in cui ha ripercorso i momenti della caduta e il successivo trasporto d x.com

Csaba dalla Zorza racconta il malore: La luce si è spenta, poi la caduta dalle scaleCsaba Dalla Zorza racconta il malore e la caduta in casa: soccorsa in ambulanza, portata al Policlinico di Milano. Come sta ora ... iodonna.it

Paura per Csaba dalla Zorza: ha un malore in casa e sbatte la testa. All’improvviso la luce si è spentaLa conduttrice di Real Time è caduta nella sua abitazione a Milano ed è stata portata in ospedale: Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave. Grazi ... ilgiorno.it