Csaba dalla Zorza è caduta sulle scale e si è ferita, risultando necessaria una corsa in ambulanza al Policlinico di Milano. La conduttrice e scrittrice di 55 anni ha riferito sui social che, durante la caduta, ha sentito come se la luce si fosse spenta improvvisamente. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute o sulle cause dell’incidente.

La conduttrice e scrittrice 55enne, padrona di casa dello show Cortesie per gli ospiti, è stata trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano. Ecco cosa ha scritto sui social Csaba dalla Zorza. «Il mio post di oggi è per ringraziare chi lunedì pomeriggio si è preso cura di me. Non avevo mai avuto la necessità di essere trasportata in ospedale a bordo di un'ambulanza. Lunedì sera è successo. All'improvviso la luce si è spenta. Gli ultimi gradini delle scale che stavo scendendo credo di averli saltati e mi sono trovata con la fronte contro il pavimento freddo. Forse il caldo, forse la pressione, oppure la stanchezza. Per fortuna niente di davvero grave. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Incidente per Csaba dalla Zorza, ricoverata dopo una caduta sulle scale: «All'improvviso la luce si è spenta»

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Csaba dalla Zorza Ricovero d'urgenza dopo un incidente domestico

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Si parla di: Csaba dalla Zorza, incidente in casa: cade dalle scale e sbatte la testa.

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