Milano banlieue 3 ragazzi tentano di dare fuoco a un clochard in via Washington poi la fuga | ricercati - VIDEO

Notizia in breve

Tre ragazzi hanno tentato di incendiare un senzatetto in via Washington prima di fuggire. L’uomo si è svegliato sentendo un forte bruciore al braccio e ha trovato un contenitore di plastica con carta incendiata accanto a lui. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei responsabili. La vittima ha riferito di aver visto i giovani poco prima dell’attacco. Non ci sono feriti. La polizia indaga sull’episodio di violenza.