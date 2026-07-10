Milano banlieue 3 ragazzi tentano di dare fuoco a un clochard in via Washington poi la fuga | ricercati - VIDEO
Tre ragazzi hanno tentato di incendiare un senzatetto in via Washington prima di fuggire. L’uomo si è svegliato sentendo un forte bruciore al braccio e ha trovato un contenitore di plastica con carta incendiata accanto a lui. Le forze dell’ordine sono alla ricerca dei responsabili. La vittima ha riferito di aver visto i giovani poco prima dell’attacco. Non ci sono feriti. La polizia indaga sull’episodio di violenza.
L'uomo ha raccontato alle forze dell'ordine di essersi svegliato dopo aver sentito un "forte bruciore al braccio", e di aver notato accanto a lui "un contenitore di plastica con della carta incendiata all’interno" Un nuovo episodio di violenza a Milano, che ormai è stata ribattezzata "Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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