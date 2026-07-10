L'uomo, irregolare e incensurato, ha ferito al volto la giovane marocchina nella metro 3 di Milano, in direzione Comasina: l'aggressione on un coltellino, che l'ha tagliata dalla bocca al collo Nel pomeriggio di giovedì 9 luglio, Mohammad Saidi, 27enne algerino irregolare, ha sfregiato con un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Milano, algerino irregolare Mohammad Saidi sfregia con un coltellino al volto 23enne marocchina in metro, lui: "Cosa guardi? Sono uomo e musulmano" - VIDEO

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Milano, sfregia 23enne in metro: “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”Una donna di 23 anni è stata aggredita con un taglio al volto sulla banchina della metro M3 a Milano, alla fermata Duomo.

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Milano, sfregia una sconosciuta nel metrò: Cos'hai da guardare.... Era stato arrestato e rilasciato poche ore primaLa ragazza ha riportato un profondo taglio tra la guancia e il collo. L'accusa per l'aggressore 27enne è di sfregio permanente. Lei rientrava da una passeggiata in centro e nella stazione della Gial ... msn.com

Chi è Saidi Mohammed, l’uomo che ha sfregiato la 23enne sulla banchina del metrò alla stazione DuomoIl 27enne algerino, irregolare sul territorio italiano era stato già arrestato per danneggiamento di auto e furto. È stato arrestato grazie agli amici della ragazza che lo hanno rincorso e fermato ... ilgiorno.it