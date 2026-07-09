Milano, 9 luglio – " Che cos'hai da guardare. Sono uomo e sono musulmano ”. E dopo aver urlato la frase minacciosa contro la sua vittima, ha proceduto con i fatti. Shock a Milano dove un 27enne di origini algerine ha sfregiato al volto una ragazza di 22 anni di origini marocchine in pieno centro, lungo la banchina della M3 di piazza Duomo. Il luogo dove un 27enne di origini ha sfregiato al volto una ragazza di 23 anni di origini marocchine in pieno centro a Milano, nei pressi della fermata metro Duomo. ANSA Il 27enne, irregolare in Italia, è stato subito arrestato dalla Polizia locale meneghina. Dei testimoni avrebbero sentito l'uomo pronunciare la frase "Cosa ca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - “Cosa guardi? Sono uomo e musulmano”: e poi sfregia al volto una ragazza in metrò a Milano

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'Cosa guardi? Sono uomo e musulmano', e sfregia ragazza a Milano. E' accaduto in centro, la vittima è una 23enne marocchina. La Polizia locale ha arrestato un 27enne #ANSA x.com

Grida cosa guardi, sono uomo e musulmano e sfregia una 23enne in metro a Milano: 27enne arrestatoUn 27enne è stato fermato dalla polizia locale di Milano dopo aver sfregiato con un coltello una 23enne. L'aggressione si sarebbe verificata nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 luglio, lungo la banchina ... fanpage.it

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