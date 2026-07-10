Milano 32enne si lancia dal Duomo con un paracadute con i colori della bandiera palestinese | fermato dalla polizia - VIDEO

Un uomo di 32 anni si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano intorno alle 4:00 della notte tra il 9 e il 10 luglio. Durante la discesa ha aperto un paracadute con i colori della bandiera palestinese. Dopo l’atterraggio sul sagrato, è stato immediatamente fermato dalle forze dell’ordine. La polizia ha poi proceduto con le verifiche del caso. L’evento è stato ripreso in un video diffuso sui social.

Il gesto nella notte del 9 luglio, intorno alle 4:00. L'uomo è atterrato sul sagrato del Duomo ed è stato subito fermato dalle autorità competenti Un uomo italiano di 32 anni si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano, alle 4:00 circa della mattina di giovedì 9 luglio. Il ragazzo ha apert. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Milano, un 32enne si lancia dal Duomo con un paracadute dai colori della bandiera palestinese

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