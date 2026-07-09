Milano si lancia dal Duomo con un paracadute | la fuga e l’inseguimento della polizia Chi è il 32enne con la bandiera della Palestina – Il video

Un uomo di 32 anni si è lanciato dal Duomo di Milano con un paracadute, atterrando in piazza. Dopo il volo, è scappato e ha cercato di eludere l'inseguimento della polizia. Sul suo corpo era visibile una bandiera della Palestina. Un video mostra il momento del salto e la fuga successiva. La polizia ha avviato le ricerche per individuare il soggetto.

Un ragazzo di 32 anni si è lanciato dalle guglie del Duomo di Milano con un salto in paracadute che ha avuto come sfondo la facciata della cattedrale e la piazza ancora quasi deserta. Le immagini dell’impresa, diffuse sul web, mostrano l’apertura della vela con i colori della Palestina, verde, bianco e rosso, su sfondo nero, prima dell’atterraggio al centro di piazza Duomo. Dopo aver recuperato il paracadute e aver tentato di scappare verso il Museo del Novecento, l’uomo è stato fermato da una volante della polizia. Chi è il 32enne che si è lanciato dal Duomo. Si tratta di un ragazzo italiano di 32 anni, identificato dagli agenti. La sua posizione è ora al vaglio e l’episodio potrebbe portare a una denuncia. 🔗 Leggi su Open.online

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Si lancia dal Duomo di Milano con un paracadute, fermato 32enne

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