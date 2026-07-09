Milano si lancia dal Duomo con un paracadute con i colori della bandiera palestinese | italiano di 32 anni fermato dalla polizia il video sui social
Un uomo di 32 anni si è lanciato dal Duomo di Milano con un paracadute decorato con i colori della bandiera palestinese. Il fatto è stato ripreso e condiviso sui social network. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’atterraggio. Non sono stati riportati danni a persone o strutture. Le autorità stanno verificando i dettagli dell’episodio e le eventuali conseguenze legali.
Si è lanciato dalle guglie del Duomo con un paracadute con i colori della bandiera palestinese. Protagonista un italiano di 32anni poi bloccato dagli agenti della polizia. È successo nella notte di giovedì 9 luglio a Milano. Un episodio identico a quello che si era verificato nel luglio del 2013 quando una base jumper, all'epoca di 34 anni, era riuscito a eludere i sistemi di sicurezza, penetrare sulla terrazza del Duomo e a lanciarsi in piazza (il protagonista di quell'impresa, Maurizio Di Palma, è tornato di recente sui giornali per un'impresa compiuta nella basilica di Sant'Andrea a Mantova). Una vicenda che all'epoca aveva provocato grandi polemiche visto che piazza Duomo è una delle aree più sorvegliate d’Italia. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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