Milan visite mediche per Mario Gila | l' arrivo dello spagnolo

Mario Gila è arrivato a Milano per sostenere le visite mediche presso la clinica La Madonnina. Dopo l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Gonçalo Ramos, il difensore spagnolo si appresta a firmare il contratto con il Milan. La firma è prevista dopo aver completato le procedure mediche. Gila si unisce così alla rosa rossonera in vista della prossima stagione.

Dopo l'ufficialità di Gonçalo Ramos, un altro volto nuovo è pronto a indossare la maglia del Milan. Mario Gila è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche alla clinica La Madonnina, prima di mettere la sua firma sul contratto che lo legherà al club rossonero. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Visite mediche per MARIO GILA!

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Mario Gila a Milano per le visite mediche con il Milan #CorrieredelloSport #Gila #Milan x.com

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